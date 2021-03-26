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Экс-нападающий «Интера» и сборной Италии продолжит карьеру в Бразилии

Экс-нападающий «Интера» и сборной Италии продолжит карьеру в Бразилии
Футбол / Италия 0

Бывший нападающий миланского «Интера» и сборной Италии Эдер продолжит карьеру в Бразилии. 34-летний игрок подписал контракт с «Сан-Паулу», информирует официальная пресс-служба клуба.

Эдер подписал с «Сан-Паулу» контракт до 31 декабря 2022 года. Последним клубом форварда был китайский «Цзянсу Сунин», в составе которого он стал чемпионом Поднебесной. Ранее он также выступал за «Интер», «Эмполи», «Фрозиноне», «Брешию», «Чезену», «Сампдорию», «Крисиуму» и сборную Италии. За национальную команду Эдер провёл 26 встреч и забил 6 голов.

Transfermarkt оценивает стоимость Эдера в € 800 тыс. В 2020 году футболист провёл 20 матчей за «Цзянсу Сунин» в китайской Суперлиге и забил 9 голов и отдел 6 результативных передач.

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