Экс-нападающий «Интера» и сборной Италии продолжит карьеру в Бразилии
Бывший нападающий миланского «Интера» и сборной Италии Эдер продолжит карьеру в Бразилии. 34-летний игрок подписал контракт с «Сан-Паулу», информирует официальная пресс-служба клуба.
Эдер подписал с «Сан-Паулу» контракт до 31 декабря 2022 года. Последним клубом форварда был китайский «Цзянсу Сунин», в составе которого он стал чемпионом Поднебесной. Ранее он также выступал за «Интер», «Эмполи», «Фрозиноне», «Брешию», «Чезену», «Сампдорию», «Крисиуму» и сборную Италии. За национальную команду Эдер провёл 26 встреч и забил 6 голов.
Transfermarkt оценивает стоимость Эдера в € 800 тыс. В 2020 году футболист провёл 20 матчей за «Цзянсу Сунин» в китайской Суперлиге и забил 9 голов и отдел 6 результативных передач.
Рекомендуем вам
- 27 марта 2021
-
00:06
-
00:01
- 26 марта 2021
-
23:13
-
23:13
-
23:09
-
22:42
-
22:20
-
22:13
-
22:07
-
22:03
-
21:44
-
21:43
-
21:33
-
21:26
-
21:22
-
21:01
-
20:48
-
20:40
-
20:28
-
20:24
-
20:20
-
20:09
-
19:56
-
19:42
-
19:41
-
19:05
-
19:05
-
18:51
-
18:18
-
17:51
-
17:33
-
17:31
-
17:17
-
17:15
-
17:09
Партнерский контент
Рекомендуем вам