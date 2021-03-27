Сборная России проведёт товарищеский матч с Польшей 1 июня
Сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Польши. Встреча запланирована на 1 июня 2021 года, она пройдёт во Вроцлаве (Польша), информирует официальный сайт Польского футбольного союза.
Матч Польша — Россия рассматривается как подготовка к финальной части чемпионата Европы — 2020.
Напомним, сейчас сборная России играет квалификационные матчи на чемпионат мира — 2022 года. В матче 2-го тура отборочного раунда национальная команда встретится со сборной Словении. Матч состоится 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.
24 марта сборная России на выезде победила Мальту в матче 1-го тура отбора ЧМ-2022. Словения, в свою очередь, дома одолела Хорватию (1:0). В группе H, которую представляют команды, также находятся Кипр и Словакия.
Стали известны результаты планового тестирования сборной России на коронавирус
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