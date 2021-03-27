Моуринью: у меня так много персональных болельщиков по всему миру, что я играю для них

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал, как называет персональных болельщиков.
«Честно говоря, я черпаю силу от себя, но чаще это делаю от людей, которых я люблю, и людей, которые, знаю, любят меня. Даже если я не знаком с ними и ранее их не встречал. Раньше я называл их моуринистас, потому что в Португалии мы используем суффикс «иста» в конце названия любимого клуба, чтобы выразить свою поддержку. Например, если вы из «Порту», вы говорите Portista, если вы из «Бенфики» – Benficista, а если вы из «Моуринью» – Mourinista. У меня так много мауринистас по всему миру, что я играю для них», – приводит слова Моуринью издание The Guardian.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» с 48 очками занимает шестое место и отстаёт от пятой (еврокубковой) строчки, на которой располагается «Вест Хэм», на одно очко. В следующем туре команда из Лондона 4 апреля в гостях встретятся с «Ньюкасл Юнайтед».
- 27 марта 2021
-
00:52
-
00:36
-
00:17
-
00:11
-
00:06
-
00:01
- 26 марта 2021
-
23:13
-
23:13
-
23:09
-
22:42
-
22:20
-
22:13
-
22:07
-
22:03
-
21:44
-
21:43
-
21:33
-
21:26
-
21:22
-
21:01
-
20:48
-
20:40
-
20:28
-
20:24
-
20:20
-
20:09
-
19:56
-
19:42
-
19:41
-
19:05
-
19:05
-
18:51
-
18:18
-
17:51
-
17:33