Моуринью: у меня так много персональных болельщиков по всему миру, что я играю для них

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал, как называет персональных болельщиков.

«Честно говоря, я черпаю силу от себя, но чаще это делаю от людей, которых я люблю, и людей, которые, знаю, любят меня. Даже если я не знаком с ними и ранее их не встречал. Раньше я называл их моуринистас, потому что в Португалии мы используем суффикс «иста» в конце названия любимого клуба, чтобы выразить свою поддержку. Например, если вы из «Порту», вы говорите Portista, если вы из «Бенфики» – Benficista, а если вы из «Моуринью» – Mourinista. У меня так много мауринистас по всему миру, что я играю для них», – приводит слова Моуринью издание The Guardian.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» с 48 очками занимает шестое место и отстаёт от пятой (еврокубковой) строчки, на которой располагается «Вест Хэм», на одно очко. В следующем туре команда из Лондона 4 апреля в гостях встретятся с «Ньюкасл Юнайтед».