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Ургант о матче Мальта — Россия: играли быстро, но потом понял, что смотрю на скорости 1,75

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Ургант о матче Мальта — Россия: играли быстро, но потом понял, что смотрю на скорости 1,75
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
Аудио-версия:

Известный телеведущий Иван Ургант высказался о матче сборной России в первом туре квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года со сборной Мальты. Встреча прошла на стадионе «Та-Кали» в городе Та-Кали (Мальта) и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

«Я посмотрел матч Мальта — Россия три раза… в записи. И, честно говоря, эта игра меня поддержала. Я подумал, что если наши ребята смогли выстоять перед сборной Мальты, обыграть её, то я смогу победить коронавирус. Кстати, ребята играли быстро. Скорости другие. Отскок мяча, всё быстро. А потом я обнаружил, что смотрю на скорости 1,75», — сказал Ургант в программе «Вечерний Ургант».

Сборная России набрала три очка и занимает первое место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Мальта (0) — на шестом месте. Соперниками команд по группе Н являются сборные Словении, Словакии, Кипра и Хорватии.

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