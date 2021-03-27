Российский пьедестал на ЧМ по фигурному катанию и успехи Овечкина в НХЛ. Главное к утру

Триумф российских фигуристок на чемпионате мира, Овечкин приближается к рекордсменам НХЛ, определился первый финалист Западной конференции плей-офф КХЛ — главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Фигуристка Щербакова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию, Туктамышева и Трусова — призёры.
2. Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли ритмический танец на чемпионате мира.
3. Овечкин сократил до восьми шайб отставание от Дионна в списке лучших снайперов НХЛ и единолично занял 4-е место по количеству игр с более чем одним голом.
4. Плей-офф КХЛ: СКА – в финале Западной конференции, «Авангарду» осталась одна победа до прохода «Металлурга» на Востоке.
5. В Госдуме отреагировали на решение судьи Левникова преклонить колено в поддержку BLM.
6. Дортмундская «Боруссия» установила ценник на Эрлинга Холанда на лето.
7. Трусова заявила, что не уйдёт от Плющенко после чемпионата мира.
8. Черчесов: Россия — чуть ли не единственная страна, где жизнь протекает почти нормально.
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