Александар Радосавлевич: Россия — фаворит в игре против сборной Словении

Бывший футболист сборной Словении, ярославского «Шинника» и «Томи» Александар Радосавлевич поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 с Россией.



«Думаю, фаворитом является Россия. Всё-таки ваша команда играет дома. Считают так, даже несмотря на то, что Словения в прошедшем матче обыграла Хорватию. Конечно, это сборная моей страны, поэтому надеюсь, что наша национальная команда добьётся хотя бы ничьей. Для нас это был бы хороший результат.



Сборные играют впервые после очень долгого перерыва. Здорово, что нам удалось победить Хорватию. Мы выглядели очень зрело, переиграли их тактически и добились положительного результата. Но у России хорошая сборная с сильными исполнителями. Поэтому считаю их фаворитами.



Я видел не так много матчей сборной России, основываюсь на результатах. Смотрел товарищеский матч молодёжных команд Словении и России. Там много футболистов с отличным потенциалом. Это говорит о том, что и в главной команде всё в порядке. Есть футболисты, которые могут добиться хорошего результата. Всегда опасен Артём Дзюба, с которым мы в своё время ещё играли в «Томи». Он нападающий, который может забить из любой ситуации. Головин находится в хорошей форме. Они очень опасны в атаке», — цитируют Радосавлевича «Известия».

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