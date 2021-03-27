Бывший футболист сборной Словении, ярославского «Шинника» и «Томи» Александар Радосавлевич назвал фаворита отборочной группы сборной России к ЧМ-2022.



«Хорватия остаётся главным фаворитом отборочной группы. Пока прошёл только один тур, всё может измениться довольно быстро. Хорватия обладает очень сильным составом, там много опытных игроков. Думаю, сначала идут Хорватия и Россия, а уже потом — Словения и Словакия. Посмотрим, будет интересная борьба. Сейчас в национальных чемпионатах и у сборных очень плотный график. Многое будет зависеть от того, насколько свежими будут игроки, как тренеры будут ротировать состав», — цитируют Радосавлевича «Известия».



Матч сборных России и Словении состоится сегодня, 27 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Марко Ди Белло.

Александар Радосавлевич: Россия — фаворит в игре против сборной Словении