Бывший футболист сборной Словении, ярославского «Шинника» и «Томи» Александар Радосавлевич назвал фаворита отборочной группы сборной России к ЧМ-2022.
«Хорватия остаётся главным фаворитом отборочной группы. Пока прошёл только один тур, всё может измениться довольно быстро. Хорватия обладает очень сильным составом, там много опытных игроков. Думаю, сначала идут Хорватия и Россия, а уже потом — Словения и Словакия. Посмотрим, будет интересная борьба. Сейчас в национальных чемпионатах и у сборных очень плотный график. Многое будет зависеть от того, насколько свежими будут игроки, как тренеры будут ротировать состав», — цитируют Радосавлевича «Известия».
Матч сборных России и Словении состоится сегодня, 27 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Марко Ди Белло.
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