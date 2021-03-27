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Сергей Прядкин переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг

Сергей Прядкин переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг
Футбол / РПЛ 0
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Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг, сообщает пресс-служба РПЛ.

26 марта в онлайн-режиме состоялось заседание Генеральной ассамблеи Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (также – Ассоциация европейских лиг), на котором были проведены выборы в совет директоров организации.

В новый состав был переизбран президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин – руководитель РПЛ входит в совет директоров ассоциации с 2007-го. Срок полномочий органа составит четыре года.

Ассоциация представляет интересы профессиональных футбольных лиг Европы. В её задачи входит сохранение соревновательного баланса, защита внутренних профессиональных футбольных соревнований, отстаивание интересов лиг в переговорах с УЕФА, ФИФА и другими организациями. РПЛ – член ассоциации с 2007 года.

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