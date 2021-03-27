Кабальеро: Лэмпард был более прямолинейным, чем Тухель

Вратарь «Челси» Вилли Кабальеро сравнил работу бывшего главного тренера лондонцев Фрэнка Лэмпарда со стилем управления нынешнего наставника синих Томаса Тухеля.
«Очевидно, что сравнивать тренеров, анализировать, что один делает хорошо и в чём хорош другой, некомфортно, потому что они все что-то привносят в команду. Каждый тренер ставит тот футбол, который хочет видеть, а мы как работники должны выполнять установленный план.
Несомненно, Фрэнк был более прямолинейным в плане представлений об игре. Футбол, который ему нравился, был головокружительным, с быстрым перемещением мяча. Он любил атаковать и контратаковать. С Тухелем мы больше анализируем, работаем над игровыми сочетаниями, создаём больше моментов. Он рассказывает нам, как будут развиваться события по ходу встречи, называет сильные и слабые стороны соперника. У него есть идея игры», — приводит слова Кабальеро 90min.
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