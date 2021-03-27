Желько Бувач прокомментировал прогресс Захаряна и Тюкавина в «Динамо»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал прогресс полузащитника Арсена Захаряна и нападающего Константина Тюкавина.



«Я нахожусь в постоянном контакте с директором академии Александром Кузнецовым. Это настоящий профессионал своего дела, плюс очень приятный в общении и интеллигентный человек. Мы на связи и можем обсудить любой вопрос в любое время. У команд академии очень хорошие результаты. Считаю, что там ведётся очень продуманная работа, а клуб делает всё необходимое для создания оптимальных условий. Руководство реализует очень амбициозный проект.



Есть очень интересные ребята, но всё покажет время и их работа. Вы знаете, я не удивлён тому уровню и футболу, что демонстрируют Тюкавин и Захарян. Это талантливые футболисты, которые быстро учатся. Всё, что им нужно, – продолжать в том же духе», — сказал Бувач в эксклюзивном интервью для корреспондента «Чемпионата» Максима Пахомова.

Борьба со «Спартаком» и новые герои. Творец преображения «Динамо» — о взлете команды Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач объясняет взлет Захаряна и Тюкавина.