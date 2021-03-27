Желько Бувач прокомментировал прогресс Захаряна и Тюкавина в «Динамо»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал прогресс полузащитника Арсена Захаряна и нападающего Константина Тюкавина.
«Я нахожусь в постоянном контакте с директором академии Александром Кузнецовым. Это настоящий профессионал своего дела, плюс очень приятный в общении и интеллигентный человек. Мы на связи и можем обсудить любой вопрос в любое время. У команд академии очень хорошие результаты. Считаю, что там ведётся очень продуманная работа, а клуб делает всё необходимое для создания оптимальных условий. Руководство реализует очень амбициозный проект.
Есть очень интересные ребята, но всё покажет время и их работа. Вы знаете, я не удивлён тому уровню и футболу, что демонстрируют Тюкавин и Захарян. Это талантливые футболисты, которые быстро учатся. Всё, что им нужно, – продолжать в том же духе», — сказал Бувач в эксклюзивном интервью для корреспондента «Чемпионата» Максима Пахомова.
- 27 марта 2021
-
11:46
-
11:45
-
11:35
-
11:21
-
11:10
-
11:08
-
10:57
-
10:50
-
10:46
-
10:36
-
10:09
-
10:06
-
09:56
-
09:55
-
09:42
-
09:35
-
09:34
-
09:30
-
09:16
-
08:46
-
08:01
-
07:16
-
06:47
-
03:31
-
00:52
-
00:36
-
00:17
-
00:11
-
00:06
-
00:01
- 26 марта 2021
-
23:13
-
23:13
-
23:09
-
22:42
-
22:20