Карлес Пуйоль будет заниматься социальными проектами в «Барселоне»

Бывший футболист «Барселоны» Карлес Пуйоль вернётся в каталонский клуб. Пуйоль не станет заниматься спортивными вопросами «Барселоны», а будет работать над социальными проектами в фонде каталонского клуба.
«У Карлеса Пуйоля и его жены есть много проектов, которые они хотели бы реализовать с «Барселоной». Не знаю, будет ли он руководить фондом, но он станет заниматься проектами в рамках фонда. Пуйоль принимал участие во многих благотворительных проектах, и Лапорта ему доверяет», — приводит слова журналиста Ориоля Доменека Catalunya Radio.
Пуйоль играл за основную команду «Барселоны» с 1999 по 2014 год. В составе каталонского клуба Пуйоль трижды становился победителем Лиги чемпионов УЕФА (сезон-2005/2006, 2008/2009, 2010/2011). С 2000 по 2013 год футболист вызывался в сборную Испании.
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