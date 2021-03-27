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Карлес Пуйоль будет заниматься социальными проектами в «Барселоне»

Карлес Пуйоль будет заниматься социальными проектами в «Барселоне»
Футбол / Испания 0
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Бывший футболист «Барселоны» Карлес Пуйоль вернётся в каталонский клуб. Пуйоль не станет заниматься спортивными вопросами «Барселоны», а будет работать над социальными проектами в фонде каталонского клуба.

«У Карлеса Пуйоля и его жены есть много проектов, которые они хотели бы реализовать с «Барселоной». Не знаю, будет ли он руководить фондом, но он станет заниматься проектами в рамках фонда. Пуйоль принимал участие во многих благотворительных проектах, и Лапорта ему доверяет», — приводит слова журналиста Ориоля Доменека Catalunya Radio.

Пуйоль играл за основную команду «Барселоны» с 1999 по 2014 год. В составе каталонского клуба Пуйоль трижды становился победителем Лиги чемпионов УЕФА (сезон-2005/2006, 2008/2009, 2010/2011). С 2000 по 2013 год футболист вызывался в сборную Испании.

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