«Великолепно. Ни больше ни меньше». Спортивный директор «Динамо» — о возобновлении сезона

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал возобновление сезона.



«Начало весенней части сезона оценю как великолепное. Ни больше ни меньше. Мы можем стать такой командой, если продолжим работать в выбранном направлении. Поражение от «Спартака»? Обе команды избегали вести игру, и матч в основном сосредоточился на том, кто лучше будет действовать на подборе мяча после вывода его вперёд. И мы, и «Спартак» создали достаточно голевых моментов. К сожалению, мы свои не реализовали», — сказал Бувач в эксклюзивном интервью для корреспондента «Чемпионата» Максима Пахомова.



Первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 48 очков, переиграв в последнем матче ЦСКА (3:2). Шестое место — «Динамо» (39), которое обыграло «Краснодар» (3:2).

Борьба со «Спартаком» и новые герои. Творец преображения «Динамо» — о взлете команды Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач объясняет взлет Захаряна и Тюкавина.