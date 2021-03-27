Главный тренер сборной Англии оценил вероятность выступления Хендерсона на Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил вероятность выступления полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона на предстоящем чемпионате Европы.



Напомним, в конце февраля Хендерсон перенёс операцию в связи с травмой паха. Сразу после операции игрок приступил к программе реабилитации.



«Сам Джордан настроен оптимистично после операции и прогноза врачей. Мы осознаём, что для восстановления от травмы такого рода существует определённый срок, но на этой стадии может случиться всё что угодно. Сезон приближается к концу, и нам нужно посмотреть, как всё пройдёт. Шансы на выступление Хендерсона на Евро-2020 есть. Но стоит помнить, что из-за восстановления Джордану может не хватить игрового времени в больших матчах. Есть множество факторов, которые нужно принимать во внимание, но решение нужно будет принять через несколько недель», — приводит слова Саутгейта Goal.com.

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон перенёс операцию