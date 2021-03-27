Экс-игрока «Гамбурга» арестовали по обвинению в незаконном обороте наркотиков

Бывший футболист «Гамбурга» Мустафа Кучукович арестован немецкой полицией по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщает Abendblatt.de.
По информации источника, в апреле и мае прошлого года Кучукович вместе с сообщником сбыл 227 кг марихуаны, 31 кг гашиша и 50 кг кокаина. Следователи провели тщательное расследование, наблюдали за 34-летним экс-игроком в течение нескольких месяцев и прослушивали его мобильный телефон. В ходе обысков в домах подозреваемых было изъято € 20 тыс. наличными, несколько мобильных телефонов и SIM-карты из-за границы.
Кучукович играл за «Гамбург» с 2004 по 2007 год. В ходе карьеры немецкий футболист также защищал цвета таких клубов, как «Мюнхен 1860», «Гренобль», «Энерги», «Олимпиакос», «Ганза» и других команд. В 2017 году Кучукович завершил профессиональную карьеру.
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