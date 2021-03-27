Переговоры «Милана» и Доннаруммы о продлении контракта затягиваются
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма продолжает вести переговоры с итальянским клубом о продлении контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, миланский клуб хочет сохранить 22-летнего футболиста, однако не может увеличить предложение из-за убытков, понесённых клубом в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Мино Райола, агент Доннаруммы, настаивает на зарплате в € 10 млн в год, в то время как «Милан» может предложить игроку только € 8 млн.
Ранее сообщалось, что в услугах Доннаруммы заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Челси». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 27 матчах чемпионата Италии, в восьми из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.
«ПСЖ» и «Челси» поборются за голкипера «Милана» Доннарумму
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