Р. Билялетдинов: сборная Словении сегодня поборется за ничью

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 Россия — Словения.

«Посмотрим с интересом, понятно, что сегодня будет сложнее, чем в игре с Мальтой. Там есть ребята, которые хорошо знакомы с нашим чемпионатом. Будет не так уж и просто. Ожидаю игру с преимуществом сборной России, мы будем оказывать давление на соперника. Думаю, его и реализуем. У нас есть быстрые ребята, которые накоротке сумеют реализовать преимущество. Я полон оптимизма. Поборемся за победу? Не то что поборемся. Это они поборются за ничью», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч Россия — Словения состоится сегодня, 27 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия — Словения.