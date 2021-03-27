Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Р. Билялетдинов: сборная Словении сегодня поборется за ничью

Р. Билялетдинов: сборная Словении сегодня поборется за ничью
Футбол / Сборная России 0
Аудио-версия:

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 Россия — Словения.

«Посмотрим с интересом, понятно, что сегодня будет сложнее, чем в игре с Мальтой. Там есть ребята, которые хорошо знакомы с нашим чемпионатом. Будет не так уж и просто. Ожидаю игру с преимуществом сборной России, мы будем оказывать давление на соперника. Думаю, его и реализуем. У нас есть быстрые ребята, которые накоротке сумеют реализовать преимущество. Я полон оптимизма. Поборемся за победу? Не то что поборемся. Это они поборются за ничью», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч Россия — Словения состоится сегодня, 27 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия — Словения.

Денис Попович: Словения — маленькая страна, но мы умеем обыгрывать сильные сборные
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021