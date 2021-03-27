Сборная России сыграет со Словенией в красной форме

Сборная России сыграет в матче 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со Словенией в красной форме, сообщает пресс-служба национальной команды. Цвет вратарской футболки – зелёный, полевых – красный. Матч Россия — Словения состоится сегодня, 27 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 17:00 мск.

Напомним, 22 марта состоялась презентация новой формы сборной России по футболу, в которой национальная команда выступит на чемпионате Европы 2020 года. Производителем экипировки выступила немецкая компания adidas.



В ноябре национальная команда России по футболу представила форму, в которой сыграет на чемпионате Европы — 2020. После презентации у болельщиков возникли претензии по новому дизайну.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.