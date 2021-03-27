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Стало известно, когда Александр Кокорин вернётся в расположение «Фиорентины»

Стало известно, когда Александр Кокорин вернётся в расположение «Фиорентины»
Футбол / Италия 0

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернётся в расположение команды 29 марта, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, Кокорин должен вернуться во Флоренцию из Рима, где проходит лечение после травмы. Изначально планировалось, что российский форвард прибудет во Флоренцию 26 марта, однако отъезд футболиста из Рима пришлось отложить из-за состояния здоровья. 29 марта Кокорину предстоит встретиться с новым главным тренером «Фиорентины» Джузеппе Якини.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.

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