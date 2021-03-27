Россия — Словения: прямая онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 17:00

Сегодня, 27 марта, состоится матч сборных России и Словении. Встреча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Марко Ди Белло. Ассистенты — Алессандро Костанцо и Маттео Пассери. Резервный рефери — Даниэле Довери.



Россия и Словения находятся в группе H отбора ЧМ-2022, где их соперниками являются Хорватия, Словакия, Мальта и Кипр.



В эту международную паузу сборной России также предстоит провести матч квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск). Ранее российская команда обыграла Мальту (3:1).