Россия — Словения: прямая онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 17:00
Сегодня, 27 марта, состоится матч сборных России и Словении. Встреча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Марко Ди Белло. Ассистенты — Алессандро Костанцо и Маттео Пассери. Резервный рефери — Даниэле Довери.
Россия и Словения находятся в группе H отбора ЧМ-2022, где их соперниками являются Хорватия, Словакия, Мальта и Кипр.
В эту международную паузу сборной России также предстоит провести матч квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск). Ранее российская команда обыграла Мальту (3:1).
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