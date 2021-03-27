Семак: нельзя сказать, что есть огромнейшая разница между сборными России и Словении

Бывший капитан сборной России Сергей Семак, возглавляющий «Зенит», поделился ожиданиями от матча 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со Словенией.



«Результат предыдущей игры словенцев, в которой они обыграли Хорватию, достаточно неожиданный. Он позволил сборной Словении с хорошим настроением готовиться к матчу с нашей сборной. С другой стороны, взяв три очка с Хорватией, сборная Словении уже выполнила задачу-минимум в играх с претендентами на первое место в группе. А может, и задачу-максимум. Но в любом случае для словенцев это хорошо и позволяет им с оптимизмом смотреть в будущее.



Сборная Россия играет дома, конечно, будет действовать активно. Ждём от неё агрессивной игры. Тем более в этой встрече наша команда является фаворитом, хоть и нельзя сказать, что есть огромнейшая разница. С другой стороны, когда играешь дома со словенцами, нужна только победа», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Матч Россия — Словения состоится сегодня, 27 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия — Словения.