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«Такой же pyccкий, как Пyтин, пьющий водку в меховой шапке». FourFourTwo – о логотипе ЦСКА

«Такой же pyccкий, как Пyтин, пьющий водку в меховой шапке». FourFourTwo – о логотипе ЦСКА
Футбол / РПЛ 0
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Интернет-портал FourFourTwo.com составил рейтинг 100 лучших клубных логотипов в истории футбола. В него вошла эмблема московского ЦСКА, которая заняла 32-е место. В описании сайт сравнил её с президентом России Владимиром Путиным.

«Такой же русский, как Владимир Путин, пьющий водку в меховой шапке. Кириллица и квадратный вид значка ЦСКА были введены в 2003 году, прежде чем он был обновлён снова в 2008 году, чтобы быть больше, смелее и ярче.

ЦСКА начинал как армейская команда с типично сдержанным логотипом, прежде чем в 1923 году привнести красную звезду на свой значок. С годами он эволюционировал, добавляя новые элементы и становясь ярче со временем — с венками из листьев, лентами и футбольным мячом в стиле 1970-х годов. Последняя версия — это триумф», — говорится в описании.

Первое место в рейтинге занял логотип немецкого клуба «Мюнхен-1860». В тройку также вошли «Абердин» (Шотландия) и «Милан» (Италия).

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