Маурицио Сарри близок к заключению контракта с «Фенербахче»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри ведёт переговоры с «Фенербахче», сообщает Football Italia со ссылкой на Ajansspor.



По информации источника, стороны близки к достижению соглашения. Сарри предстоит ещё одна встреча с президентом «Фенербахче» для обсуждения деталей контракта. Ранее руководство «Фенербахче» отправило в отставку наставника команды Эрола Булута. Временно исполняющим обязанности главного тренера турецкого клуба назначен Эмре Березоглу.



Сарри работал в таких клубах, как «Пескара», «Перуджа», «Эмполи», «Наполи», «Челси» и других командах. Последним клубом специалиста был туринский «Ювентус», который он покинул в августе 2020 года.



«Фенербахче» в 30 матчах набрал 59 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2020/2021.

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