Получивший перелом черепа Хименес может выступить на Олимпиаде

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино поделился мнением о перспективах выступления нападающего «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса на Олимпиаде в Токио.



Напомним, в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» Хименес столкнулся с Давидом Луисом. Мексиканского футболиста унесли на носилках с поля — ему потребовалась кислородная маска. Позднее выяснилось, что Хименес получил перелом черепа.



«Рауль в порядке. Он тренируется с командой, но не участвует в контактных занятиях. Мы следуем всем указаниям медицинского штаба «Вулверхэмптона». Посмотрим, что решит клуб, когда врачи дадут добро на возвращение Хименеса на поле. Если Рауль вернётся в игру до конца сезона, думаю, у нас будет шанс взять его на Олимпиаду в Японии», — приводит слова Мартино Goal.com.

Получивший перелом черепа Хименес вернулся к тренировкам