Мбаппе: многие говорили, что я недостаточно забиваю и слишком много выпендриваюсь

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признался, что ранее часто сталкивался с критикой в свой адрес.
«Когда я играл в молодёжных командах, многие говорили, что я недостаточно забиваю и слишком много выпендриваюсь. В современном футболе нужно забивать. А чтобы забивать, нужна постоянная практика. Над этим мы и работаем на тренировках. Когда вы стараетесь изо всех сил, никто не может вас сломать. Нужно быть психически сильным и делать всё, чтобы дать другим понять, что вы можете свернуть горы. Когда я выхожу на поле, говорю себе, что собираюсь сделать. И стараюсь изо всех сил», — приводит слова Мбаппе официальный сайт «ПСЖ».
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 25 матчах чемпионата Франции, забил 20 голов и отдал шесть результативных передач.
- 27 марта 2021
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