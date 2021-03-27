Мбаппе: многие говорили, что я недостаточно забиваю и слишком много выпендриваюсь

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признался, что ранее часто сталкивался с критикой в свой адрес.



«Когда я играл в молодёжных командах, многие говорили, что я недостаточно забиваю и слишком много выпендриваюсь. В современном футболе нужно забивать. А чтобы забивать, нужна постоянная практика. Над этим мы и работаем на тренировках. Когда вы стараетесь изо всех сил, никто не может вас сломать. Нужно быть психически сильным и делать всё, чтобы дать другим понять, что вы можете свернуть горы. Когда я выхожу на поле, говорю себе, что собираюсь сделать. И стараюсь изо всех сил», — приводит слова Мбаппе официальный сайт «ПСЖ».



В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 25 матчах чемпионата Франции, забил 20 голов и отдал шесть результативных передач.

Источник: Неймар и Мбаппе не стали продлевать контракты с «ПСЖ»