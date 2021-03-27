Объявлен состав сборной России на матч со Словенией: Оздоев и Жемалетдинов в старте

Объявлен стартовый состав сборной России на матч 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со Словенией.



Россия: Шунин, Фернандес, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Головин, Оздоев, Кузяев, Жирков, Дзюба, Жемалетдинов.

Словения: Облак, Стоянович, Мевля, Блажич, Бельковец, Ловрич, Бийол, Куртич, Зайц, Шпорар, Иличич.

Напомним, сборная России сыграет в матче 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со Словенией в красной форме, сообщает пресс-служба национальной команды. Цвет вратарской футболки — зелёный, полевых — красный. Матч Россия — Словения состоится сегодня, 27 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия и Словения находятся в группе H отбора ЧМ-2022, где их соперниками являются Хорватия, Словакия, Мальта и Кипр.



В эту международную паузу сборной России также предстоит провести матч квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск). Ранее российская команда обыграла Мальту (3:1).