Объявлен состав сборной России на матч со Словенией: Оздоев и Жемалетдинов в старте

Объявлен стартовый состав сборной России на матч 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со Словенией.
Россия: Шунин, Фернандес, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Головин, Оздоев, Кузяев, Жирков, Дзюба, Жемалетдинов.
Словения: Облак, Стоянович, Мевля, Блажич, Бельковец, Ловрич, Бийол, Куртич, Зайц, Шпорар, Иличич.
Напомним, сборная России сыграет в матче 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со Словенией в красной форме, сообщает пресс-служба национальной команды. Цвет вратарской футболки — зелёный, полевых — красный. Матч Россия — Словения состоится сегодня, 27 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия и Словения находятся в группе H отбора ЧМ-2022, где их соперниками являются Хорватия, Словакия, Мальта и Кипр.
В эту международную паузу сборной России также предстоит провести матч квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск). Ранее российская команда обыграла Мальту (3:1).
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