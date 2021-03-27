Червиченко: мы правильно боимся Словению. Надеюсь, выиграем хотя бы 2:1

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 Россия — Словения.



«Мы правильно боимся Словению. Негативный фон перед сегодняшним матчем – это очень хорошо. Уже была ситуация, когда Словения отсекала нас от чемпионата мира. В первом матче они обыграли хорватов, поэтому на сегодняшний день Словения для сборной России очень опасна. Теперь возникает вопрос, с кем мы будем бороться за вторую путёвку: с ними или с хорватами.



Я надеюсь, мы выиграем хотя бы 2:1. Выиграв с разницей в один мяч, нам можно будет выдохнуть и без нервов играть матч против Словакии. Если мы не сможем победить сегодня, игра со словаками на поле соперника будет очень нервная. В матче со Словенией нужно побеждать кровь из носа», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Уткин: отборочный турнир для сборной России начинается сегодня. Вперёд, «стасики»!