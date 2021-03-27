Червиченко: если выйдет Семёнов – хорошего ждать не стоит. Он даже с Мальтой не успевал

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что сборной России будет тяжело в матче отбора ЧМ-2022 со Словенией.

«Учитывая безликую и неагрессивную игру нашей сборной против Мальты, против словенцев будет очень тяжело. Всё зависит от того, какой состав выставит Черчесов. Последнее время выбор стартового состава довольно спорный. А когда он спорный, успехов у нас нет. На критику Черчесов не реагирует, либо раздражается. Если выйдет Семёнов, который привёз не один мяч в Лиге Наций и даже в игре с Мальтой не везде успевал, то ничего хорошего ждать не стоит. Человеку за 30 лет, он играет в команде, находящейся в середине таблицы, и попадает в состав по общности агента? Ладно с Мальтой, но, если он снова привезёт с быстрыми и лёгкими словенцами – это будет трагедия.



У нас существует проблема впереди, но она не такая болезненная и острая, как проблема сзади. Кроме Джикии, у нас нет якорных игроков стартового состава. Выходят игроки, на которых точно нельзя до конца рассчитывать, велик процент ошибки. В верхней части поля могут забивать Головин, Дзюба, может выйти Соболев. Вратарская позиция тоже вызывает тревожные чувства. У нас нет железобетонного игрока, как раньше был Акинфеев. Мы легко можем провалиться сзади», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.