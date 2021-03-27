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«Тамбов» вырвал ничью у «Рубина», проигрывая в три мяча

«Тамбов» вырвал ничью у «Рубина», проигрывая в три мяча
Футбол / РПЛ 0

«Рубин» и «Тамбов» провели товарищеский матч, который прошёл в закрытом формате. Встреча завершилась со счётом 3:3.

На 15-й минуте нападающий «Тамбова» Кирилл Климов отметился автоголом, и «Рубин» вышел вперёд. На 21-й минуте нападающий Иван Игнатьев упрочил преимущество казанского клуба. На 26-й минуте форвард оформил дубль. На 29-й минуте защитник Александр Денисов отыграл один мяч. На 55-й минуте нападающий Артём Архипов сократил отставание до минимума, а на 59-й минуте оформил дубль и принёс команде ничью.

Казанский «Рубин» в 23 матчах набрал 37 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2020/2021. «Тамбов» в 23 матчах набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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