Никлас Зюле пропустит ближайшие матчи сборной Германии

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Никлас Зюле не примет участие в матчах отборочного этапа чемпионата мира – 2022 с комадами Румынии и Северной Македонии из-за травмы, сообщает официальный сайт «Баварии».

По информации источника, у 25-летнего футболисты появились проблемы с мышцами в левом подколенном сухожилии.

Напомним, в первом туре отборочного этапа чемпионата мира – 2022 немецкая сборная обыграла исландцев со счётом 3:0. Во втором матче подопечные Лёва встретятся с Румынией 28 марта, а в третьем – с Северной Македонией 31 марта. Вместе с Германией, Румынией, Исландией и Северной Македонией в группе J выступают сборные Армении и Лихтенштейна.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги «Бавария» лидирует набрав 61 очко и опережая идущий на втором месте «Лейпциг» на четыре очка. В следующем туре команды сыграют друг с другом. Матч состоится 3 апреля и начнётся в 19:30 мск.