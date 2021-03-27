Никлас Зюле пропустит ближайшие матчи сборной Германии

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Никлас Зюле не примет участие в матчах отборочного этапа чемпионата мира – 2022 с комадами Румынии и Северной Македонии из-за травмы, сообщает официальный сайт «Баварии».
По информации источника, у 25-летнего футболисты появились проблемы с мышцами в левом подколенном сухожилии.
Напомним, в первом туре отборочного этапа чемпионата мира – 2022 немецкая сборная обыграла исландцев со счётом 3:0. Во втором матче подопечные Лёва встретятся с Румынией 28 марта, а в третьем – с Северной Македонией 31 марта. Вместе с Германией, Румынией, Исландией и Северной Македонией в группе J выступают сборные Армении и Лихтенштейна.
В текущем сезоне немецкой Бундеслиги «Бавария» лидирует набрав 61 очко и опережая идущий на втором месте «Лейпциг» на четыре очка. В следующем туре команды сыграют друг с другом. Матч состоится 3 апреля и начнётся в 19:30 мск.
- 27 марта 2021
-
18:54
-
18:52
-
18:31
-
18:14
-
18:10
-
18:09
-
17:54
-
17:45
-
17:39
-
17:36
-
17:28
-
17:21
-
17:17
-
16:49
-
16:48
-
16:43
-
16:21
-
16:15
-
16:11
-
16:06
-
15:58
-
15:57
-
15:42
-
15:42
-
15:18
-
15:08
-
14:56
-
14:48
-
14:24
-
14:10
-
14:00
-
13:58
-
13:38
-
13:20
-
13:18