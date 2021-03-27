Россия — Словения: Дзюба открыл счёт

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба забил гол в первом тайме матча со Словенией.

На 26-й минуте навес Александра Головина с левого фланга был заблокирован, но мяч удачно взмыл в воздух, прилетев на голову Дзюбы. Артём сделал скидку на Далеа Кузяева, тот, стоя спиной к воротам, уже низом покатил мяч обратно на Дзюбу, и тот технично пробил в левый нижний угол ворот, под штангу.

Встреча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Италии во главе с Марко Ди Белло. Ассистенты — Алессандро Костанцо и Маттео Пассери. Резервный рефери — Даниэле Довери.



Россия и Словения находятся в группе H отбора ЧМ-2022, где их соперниками являются Хорватия, Словакия, Мальта и Кипр.



В эту международную паузу сборной России также предстоит провести матч квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск). Ранее российская команда обыграла Мальту (3:1).