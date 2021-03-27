Россия — Словения: Дзюба оформил дубль

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба забил свой второй гол в первом тайме матча со Словенией.
На 35=й минуте Александр Головин рядом с линией штрафной получил мяч от Далера Кузяева и пробил, попав в перекладину после небольшого рикошета. На подборе в центре штрафной оказался Дзюба, который обработал мяч, пробросил его себе на ход, уйдя от Михи Мевли, и снова пробил в левый нижний угол.
Встреча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Италии во главе с Марко Ди Белло. Ассистенты — Алессандро Костанцо и Маттео Пассери. Резервный рефери — Даниэле Довери.
Россия и Словения находятся в группе H отбора ЧМ-2022, где их соперниками являются Хорватия, Словакия, Мальта и Кипр.
В эту международную паузу сборной России также предстоит провести матч квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск). Ранее российская команда обыграла Мальту (3:1).
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