Россия — Словения: Дзюба оформил дубль

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба забил свой второй гол в первом тайме матча со Словенией.

На 35=й минуте Александр Головин рядом с линией штрафной получил мяч от Далера Кузяева и пробил, попав в перекладину после небольшого рикошета. На подборе в центре штрафной оказался Дзюба, который обработал мяч, пробросил его себе на ход, уйдя от Михи Мевли, и снова пробил в левый нижний угол.

Встреча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Италии во главе с Марко Ди Белло. Ассистенты — Алессандро Костанцо и Маттео Пассери. Резервный рефери — Даниэле Довери.



Россия и Словения находятся в группе H отбора ЧМ-2022, где их соперниками являются Хорватия, Словакия, Мальта и Кипр.



В эту международную паузу сборной России также предстоит провести матч квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск). Ранее российская команда обыграла Мальту (3:1).