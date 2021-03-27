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Слуцкий: большое количество игроков твоей команды в сборных – всегда головная боль

Слуцкий: большое количество игроков твоей команды в сборных – всегда головная боль
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал вызов футболистов команды в сборные на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«К нам вернулся Деспотович, потому что у него есть небольшое повреждение голеностопа, и ему нет смысла находиться в национальной команде, он не может помочь. За остальными слежу, конечно. Самошников вторую игру не попал в протокол. Кварацхелия был заменен после первого тайма в матче со Швецией, Уремович и Старфельт не получили игровую практику. Классическая ситуация, когда ты не знаешь, что лучше – чтобы футболисты играли в сборных и вернулись в состоянии утомления или чтобы не играли и вернулись несколько растренированными. Большое количество игроков в сборных – это всегда головная боль», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

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