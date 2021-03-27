Дзюба вышел на третье место по числу матчей с капитанской повязкой в сборной России

Нападающий сборной России Артём Дзюба вышел на матч отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Словенией с капитанской повязкой.

Матч со словенцами стал для форварда 21-м в качестве капитана сборной. Дзюба вышел на третье место по числу матчей с капитанской повязкой в сборной России, обойдя Алексея Смертина, на счету которого 20 матчей. На втором месте по этому показателю — Андрей Аршавин (39 матчей), на первом — Виктор Онопко (86 матчей).

Дзюба проводит 49 матч за сборную России. За национальную команду Артём забил 29 голов и отдал 15 результативных передач.

Встреча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 Россия — Словения проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Италии во главе с Марко Ди Белло. Ассистенты — Алессандро Костанцо и Маттео Пассери. Резервный рефери — Даниэле Довери.