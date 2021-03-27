Клинсман: Конте всегда считает, что он прав

Бывший футболист и тренер сборной Германии Юрген Клинсман сравнил наставника «Интера» Антонио Конте с Джованни Трапаттони.

«В одном они близки: их концепция начинается с защиты, но в то же время их команды всегда забивают много. Основная философия та же. Но тип футбола несопоставимый: раньше мы думали по отдельным частям, теперь всё вместе. Контратака приобретает всё большее значение. У Конте очень сильный характер, он всегда считает себя правым и, чтобы доказать это, для защиты своих идей готов ссориться с миром. И это хорошо: в футболе великие тренеры — это сильные личности, я имею в виду Моуринью или Гвардиолу. Победы приходят с характером. А Конте пишет кусочек истории «Интера», – цитирует Клинсмана Passione Inter.

После 27 туров итальянской Серии А «Интер» лидирует в таблице с 65 очками.