Клинсман: Конте всегда считает, что он прав

Бывший футболист и тренер сборной Германии Юрген Клинсман сравнил наставника «Интера» Антонио Конте с Джованни Трапаттони.
«В одном они близки: их концепция начинается с защиты, но в то же время их команды всегда забивают много. Основная философия та же. Но тип футбола несопоставимый: раньше мы думали по отдельным частям, теперь всё вместе. Контратака приобретает всё большее значение. У Конте очень сильный характер, он всегда считает себя правым и, чтобы доказать это, для защиты своих идей готов ссориться с миром. И это хорошо: в футболе великие тренеры — это сильные личности, я имею в виду Моуринью или Гвардиолу. Победы приходят с характером. А Конте пишет кусочек истории «Интера», – цитирует Клинсмана Passione Inter.
После 27 туров итальянской Серии А «Интер» лидирует в таблице с 65 очками.
- 27 марта 2021
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