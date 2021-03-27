Вратарь «Ювентуса» Пинсольо: несколько раз обедали с Роналду, он всегда оплачивал

Третий вратарь «Ювентуса» Карло Пинсольо рассказал о дружбе с португальским нападающим Криштиану Роналду.

«Дружба началась на поле, с трудностей на тренировках. Он приятный человек, это и объединяет. Поначалу был небольшой страх, я смотрел на него немного по-другому. Что ест Криштиану? Мы кушали вместе несколько раз. Он, конечно, не ест каннеллони или что-то такое. Были обычные обеды. Кто платил? Всегда он», – цитирует Пинсольо Juventus News.

Напомним, что ранее Пинсольо рассказывал, что на тренировках Роналду часто забивает со штрафных ударов.

После 27 туров Серии А «Ювентус» с 55 очками занимает 3-е место. 3 апреля подопечные Пирло встретятся в дерби с «Торино». В текущем сезоне Криштиану Роналду провёл 24 матча в итальянском чемпионате и забил 23 мяча.