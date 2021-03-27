Дзюба: кайф был смотреть на Иличича. Парень на спокухе, разворачивает во все стороны

Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал игру полузащитника сборной Словении Йосипа Иличича в матче отбора ЧМ-2022 (2:1).



«Разбирали, крепкая у них команда. Понимали, что дома нужно любой ценой побеждать. Иличич очень впечатлил. Парень на спокухе, разворачивает во все стороны. Кайф был на него смотреть. Я так от Модрича кайфовал после Хорватии, но Лука ещё в защиту отрабатывает, а Иличич свободный художник», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России переиграла сборную Словении. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1. Россия набрала 6 очков и возглавила турнирную таблицу группы H отбора ЧМ-2022. Словения (3) — на втором месте.