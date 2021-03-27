Дзюба: кайф был смотреть на Иличича. Парень на спокухе, разворачивает во все стороны

Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал игру полузащитника сборной Словении Йосипа Иличича в матче отбора ЧМ-2022 (2:1).
«Разбирали, крепкая у них команда. Понимали, что дома нужно любой ценой побеждать. Иличич очень впечатлил. Парень на спокухе, разворачивает во все стороны. Кайф был на него смотреть. Я так от Модрича кайфовал после Хорватии, но Лука ещё в защиту отрабатывает, а Иличич свободный художник», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России переиграла сборную Словении. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1. Россия набрала 6 очков и возглавила турнирную таблицу группы H отбора ЧМ-2022. Словения (3) — на втором месте.
- 27 марта 2021
-
20:23
-
20:12
-
20:06
-
20:03
-
19:58
-
19:55
-
19:53
-
19:45
-
19:42
-
19:36
-
19:32
-
19:31
-
19:27
-
19:23
-
19:22
-
19:21
-
19:17
-
19:12
-
19:04
-
18:54
-
18:52
-
18:31
-
18:14
-
18:10
-
18:09
-
17:54
-
17:45
-
17:39
-
17:36
-
17:28
-
17:21
-
17:17
-
16:49
-
16:48
-
16:43