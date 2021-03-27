Дзюба: главное, чтобы сейчас не начали говорить, что Словения не та

Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился впечатлениями от победы в матче со Словенией (2:1).

«За сборную всегда играю как в последний раз. Отдаюсь. Приятно забить Облаку. Главное, чтобы сейчас не начали говорить, что Словения не та и всё остальное. Так и про Шотландию говорили, и про Сербию. Мы победили и сегодня самые счастливые.



Бились друг за дружку, под мячи ложились. За счёт таких мячей и побеждаешь против таких мастеров как Иличич. Старался зацепить любой мяч, скинуть. Рифат и Далер были рядом сегодня. Очень добротный матч», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России переиграла сборную Словении. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1.