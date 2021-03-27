Червиченко: отскочили – и хорошо. Миранчук вышел походить пешком, а-ля Кокорин

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре сборной России в победном матче отборочного этапа чемпионата мира – 2022 с командой Словении (2:1).



«Выиграли на тоненького. Миранчук вышел и оказался абсолютно не готов играть со сборной. Я думал, кто ходит пешком, увидел, что это Миранчук, и просто опешил. Сложилось впечатление, что он вышел походить пешком, а-ля Кокорин. Может, они в Италии вирусом каким-то заражаются? Ушёл Головин, а вместе с ним ушла острота. Некому было сыграть на Дзюбу.



Отскочили – и хорошо, 2:1 – комфортный счёт для сборной России. Снова отличилась связка Семёнова и Кудряшова. Всё время было опасно, можно было нарваться на пенальти, несколько раз судья опасно свистел в нашу сторону.



Шунин не виноват в пропущенном голе, он просто не спас. Семёнов сбросил мяч игроку соперника, а Кудряшов был статистом и смотрел, как игрок сборной Словении забивает гол. Шунин — хороший вратарь, не пропускает то, что не должен. Но он не спасает, как это делает тот же Максименко в «Спартаке», – сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Россия набрала 6 очков и возглавила турнирную таблицу группы H отбора ЧМ-2022.



В эту международную паузу подопечным Станислава Черчесова также предстоит провести матч квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск). Ранее российская команда обыграла Мальту (3:1).