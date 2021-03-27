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Червиченко: отскочили – и хорошо. Миранчук вышел походить пешком, а-ля Кокорин

Червиченко: отскочили – и хорошо. Миранчук вышел походить пешком, а-ля Кокорин
Футбол / Сборная России 0
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре сборной России в победном матче отборочного этапа чемпионата мира – 2022 с командой Словении (2:1).

«Выиграли на тоненького. Миранчук вышел и оказался абсолютно не готов играть со сборной. Я думал, кто ходит пешком, увидел, что это Миранчук, и просто опешил. Сложилось впечатление, что он вышел походить пешком, а-ля Кокорин. Может, они в Италии вирусом каким-то заражаются? Ушёл Головин, а вместе с ним ушла острота. Некому было сыграть на Дзюбу.

Отскочили – и хорошо, 2:1 – комфортный счёт для сборной России. Снова отличилась связка Семёнова и Кудряшова. Всё время было опасно, можно было нарваться на пенальти, несколько раз судья опасно свистел в нашу сторону.

Шунин не виноват в пропущенном голе, он просто не спас. Семёнов сбросил мяч игроку соперника, а Кудряшов был статистом и смотрел, как игрок сборной Словении забивает гол. Шунин — хороший вратарь, не пропускает то, что не должен. Но он не спасает, как это делает тот же Максименко в «Спартаке», – сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Россия набрала 6 очков и возглавила турнирную таблицу группы H отбора ЧМ-2022.

В эту международную паузу подопечным Станислава Черчесова также предстоит провести матч квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск). Ранее российская команда обыграла Мальту (3:1).

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