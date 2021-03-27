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Мостовой: в группе всегда начинаем бодро, а потом никуда не выходим

Мостовой: в группе всегда начинаем бодро, а потом никуда не выходим
Футбол / Сборная России 0
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре сборной России в победном матче отборочного этапа чемпионата мира – 2022 с командой Словении (2:1).

«Победа над Словенией — хороший результат. Первый тайм был за нами — сказалось преимущество своего поля. Дзюба — лучший игрок матча, индивидуально забил два мяча, ему никто не помогал. Сделал всё сам. Во втором тайме думали лишь о том, как сохранить преимущество. После того, как вышел Заболотный, игра впереди пропала. В это время словенцы стали давить, но мы дотерпели. Обороняться же всегда легче: садитесь в восемь-девять человек в оборону и выбиваете мяч.

Что касается гола словенцев, в этом моменте нет вины Шунина, это полностью заслуга Иличича. В этой ситуации вряд ли кто-то смог бы оттуда так шикарно ударить.

Первое место в группе — неплохо. Всё как обычно: мы всегда хорошо начинаем, потом проигрываем и никуда не выходим», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Россия набрала 6 очков и возглавила турнирную таблицу группы H отбора ЧМ-2022.

В эту международную паузу подопечным Станислава Черчесова также предстоит провести матч квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск). Ранее российская команда обыграла Мальту (3:1).

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