Черчесов: готовились к серьёзной игре, она такой и получилась

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвёл итоги матча второго тура отборочного этапа чемпионата мира – 2022 с командой Словении (2:1).
«Была игра за шесть очков. Словения хорошо сыграла с Хорватией, ехали сюда в хорошем настроении. Мы тоже выиграли, но у Мальты, которая не сравнима с Хорватией. Настраивались на такой матч, каким он и получился. Очень агрессивная команда, играют компактно. Есть у них игроки мирового уровня: Иличич, Облак. Готовились к серьёзной игре. У нас игроки тоже такого же класса. Не было сомнений, что будет хорошая игра. Сказал на установке, что должны склонить чашу весов в нашу сторону. Кто проявил чуть больше характера, тот и выиграл. Оказались чуть удачливее.
Изучали соперника, смотрели, кто у нас лучше готов. Исходя из этого решили сыграть ромбом. Рифат играет на такой же позиции в «Локомотиве», он себя комфортно на ней чувствовал. Номинально играли в пять защитников, играли гибридно. У соперника хорошие фланги, хорошо выходят в контратаку. Надо было и закрыть фланги, и центр насытить. Во время матча перестроились с ромбика на 5-4-1. Довели игру до победы.
Сейчас поужинаем, завтра с утра восстановительная тренировка. Врачи скажут, кто в каком состоянии. Задача изучить соперника и выставить тот состав, который сможет решить задачу», – передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Россия набрала 6 очков и возглавила турнирную таблицу группы H отбора ЧМ-2022.
В эту международную паузу подопечным Станислава Черчесова также предстоит провести матч квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск). Ранее российская команда обыграла Мальту (3:1).
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