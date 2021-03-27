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Губерниев: срочно переобуваемся, Россия победила! Теперь решаем, с кем сыграем в финале ЧМ

Губерниев: срочно переобуваемся, Россия победила! Теперь решаем, с кем сыграем в финале ЧМ
Футбол / Сборная России 0
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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о победе сборной России в матче со сборной Словении (2:1).

«Срочно переобуваемся! Россия победила! Ну, кто не успел по ходу матча со Словенией переобуться! Показательный поединок с Мальтой срочно всем забыть. Теперь решаем, с кем мы сыграем в финале ЧМ, благо уже под российским флагом. Вспоминаем срочно — пока не опередили — вспоминаем голы Дзюбы испаниям и прочим! То есть топовым сборным! Черчесова награждаем…

Ну, может, хватит. Глупейшие разговоры про «нулевую» сборную были три дня назад. Сейчас снова заносит. Да, сыграли прилично. Главное, выиграли. Весь цикл будет тяжёлым. Дзюба на самом деле — молодец! Но давайте чуть полегче на поворотах! Наши спортсмены всех победят!" — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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