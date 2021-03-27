Черчесов: невозможно полностью выключить такого игрока, как Иличич

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре словенского полузащитника Йосипа Иличича.

«Невозможно полностью выключить игрока такого уровня. В большинстве моментов сработало то, что задумывали. Но были моменты, когда было тяжело его сдержать. Гол он забил классный, великолепно всё исполнил. Понятно, что он и в Италии заметный игрок. Хороший футболист, но та тактическая схема, которую мы выбрали, принесла свои плоды», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Сборная России обыграла Словению со счётом 2:1. Подопечные Черчесова набрали 6 очков и возглавили турнирную таблицу группы H отбора ЧМ-2022.



В эту международную паузу России также предстоит провести матч квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск). Ранее российская команда обыграла Мальту (3:1).