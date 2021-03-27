Максим Мухин рассказал о дебюте в сборной России в матче против Словении

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин прокомментировал свой дебют за сборную России в матче со сборной Словении (2:1).
«Эмоции положительные. В 19 лет дебютировать в основной сборной — это очень здорово. Намёков от тренера, что могу сыграть, не было.
Готовился как обычно, на все сто процентов. Был готов сыграть. Черчесов попросил сыграть надёжно и уверенно, объяснил, на какой позиции играть. Выходил ли я под Иличича? Это просто совпадение, получилось так, что пересекались на поле. Словения – очень хорошая команда. Многие из игроков играют в европейских чемпионатах.
Проблем с адаптацией в сборной не было. Это не Европа, ребята все говорят по-русски. Для меня вызов был очень неожиданным, был шокирован, но потом быстро это осознал. Не вызвали на молодёжный Евро? Разочарований у меня по этому поводу нет», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 27 марта 2021
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