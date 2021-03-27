У Дзюбы 29 голов за сборную России. До рекорда Кержакова – один мяч

Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба оформил дубль в матче второго тура отборочного этапа чемпионата мира – 2022 с командой Словении (2:1).
Теперь у Дзюбы в 49 матчах в составе национальной сборной 29 голов. Нападающий приблизился к рекорду экс-футболиста сборной России Александра Кержакова, у которого 30 забитых мячей. Кержакову для достижения этой отметки понадобилось 92 игры.
Тройку лучших бомбардиров сборной замыкает Владимир Бесчастных — у него 26 голов в 72 встречах.
Сборная России набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу группы H отбора ЧМ-2022.
В эту международную паузу сборной России также предстоит провести матч квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск). Ранее российская команда обыграла Мальту (3:1).
- 27 марта 2021
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