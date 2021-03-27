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Черчесов обогнал Хиддинка по количеству побед со сборной России

Черчесов обогнал Хиддинка по количеству побед со сборной России
Футбол / Сборная России 0
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Сборная России обыграла команду Словении во втором туре отборочного этапа чемпионата мира по футболу – 2022 со счётом 2:1.

Эта победа национальной команды стала 23-й в 51 матче под руководством Черчесова.

Чаще всех Россия обыгрывала соперников, когда команду возглавлял Олег Романцев. Специалист работал с сборной в 1994-1996 и 1999-2002 годах, провёл 60 матчей в качестве главного тренера. В 36 из них россияне одерживали победы.

На третьем месте по количеству выигранных матчей – Гус Хиддинк, на счету которого 22 победы со сборной России. Голландский тренер руководил командой в 39 встречах.

Напомним, что сборная России набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу группы H отбора ЧМ-2022.

В эту международную паузу России также предстоит провести матч квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск). Ранее российская команда обыграла Мальту (3:1).

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