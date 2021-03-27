Беларусь обыграла Эстонию, Лисакович оформил дубль

В матче 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная Беларуси принимала национальную команду Эстонии. Встреча прошла на стадионе «Динамо» в Минске и завершилась победой хозяев – 4:2.



Команды отличались в обоих таймах, и оба раза эстонцы забивали первыми. На 31-й минуте Хенри Аниер отличился с передачи Михаэла Лиландера и вывел Эстонию вперёд, но на 44-й Виталий Лисакович с пенальти сравнял счёт. После перерыва Аниер оформил дубль на 55-й минуте, ему ассистировал Богдан Ващук. У Беларуси на 64-й минуте забил Юрий Кендыш с передачи Игоря Стасевича, на 81-й Павел Савицкий впервые в матче вывел белорусов вперёд, а на 83-й Лисакович оформил дубль. Отметим, что с 77-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Карла-Рудольфа Ыйгуса за две жёлтые карточки.



Сборные Беларуси и Эстонии выступают в группе E отборочного турнира ЧМ-2022. Помимо них в группе E играют Чехия, Бельгия и Уэльс. 30 марта Беларусь в гостях встретится с бельгийцами, эстонцы 31 марта проведут товарищеский матч с командой Швеции.