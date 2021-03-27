Чехия – Бельгия: стартовые составы на матч второго тура отборочного этапа ЧМ-2022
Стали известны стартовые составы сборных Чехии и Бельгии на матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча пройдёт на стадионе «Эден» в Праге, стартовый свисток прозвучит в 22:45.
Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челустка, Кудела, Боржил, Голеш, Провод, Соучек, Барак, Янкто, Крменчик.
Запасные: Мандоус, Нгуен, Выдра, Зима, Малински, Масопуст, Матею, Павелка, Пекхарт, Пешек, Стронати.
Бельгия: Куртуа, Вертонген, Денайер, Алдервейрелд, Тилеманс, Дендонкер, Де Брёйне, Кастань, Шадли, Лукаку, Мертенс.
Запасные: Миньоле, Камински, Батшуайи, Бентеке, Ванакен, Доку, Мехеле, Прает, Салемакерс, Троссард, Фоке, Янузай.
Чехия и Бельгия выступают в группе E вместе со сборными Беларуси, Уэльса и Эстонии.
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