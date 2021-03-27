Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Газпром Арена» погасила огни в «Час Земли»

«Газпром Арена» погасила огни в «Час Земли»
Футбол / РПЛ 0

Футбольный клуб «Зенит» поддержал международную акцию Всемирного фонда дикой природы, сообщает официальный сайт клуба.

27 марта с 20:30 до 21:30 архитектурная подсветка домашнего стадиона сине-бело-голубых была полностью отключена в знак неравнодушия к будущему планеты.

«Час Земли» — это самая массовая экологическая акция на планете. Так, каждую последнюю субботу марта миллионы людей по всему миру выключают свет в своих квартирах, а подсветка знаковых объектов архитектуры и достопримечательностей гаснет, чтобы привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам Земли.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» с 48 очками лидирует в таблице и опережает идущий на втором месте «Спартак» на 4 очка.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021