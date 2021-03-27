«Газпром Арена» погасила огни в «Час Земли»
Футбольный клуб «Зенит» поддержал международную акцию Всемирного фонда дикой природы, сообщает официальный сайт клуба.
27 марта с 20:30 до 21:30 архитектурная подсветка домашнего стадиона сине-бело-голубых была полностью отключена в знак неравнодушия к будущему планеты.
«Час Земли» — это самая массовая экологическая акция на планете. Так, каждую последнюю субботу марта миллионы людей по всему миру выключают свет в своих квартирах, а подсветка знаковых объектов архитектуры и достопримечательностей гаснет, чтобы привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам Земли.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» с 48 очками лидирует в таблице и опережает идущий на втором месте «Спартак» на 4 очка.
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