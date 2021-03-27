Манчини: Италия никогда не побеждала в Болгарии, значит, играть тут непросто

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о предстоящей игре с Болгарией.
«Мы внесём изменения в состав, который играл с Северной Ирландией, но пока не знаем, какие именно. Это будет зависеть от того, в каком состоянии находятся ребята. Каждая игра сложна, все они должны проходить с максимальной концентрацией. Мы здесь, чтобы побеждать. История показывает, что Италия никогда не побеждала в Болгарии, а это значит, что играть здесь непросто.
По сравнению с Северной Ирландией, Болгария находится не в такой физической форме, но зато у них лучшая техника владения мячом. Мы доминировали в первом тайме матча с Северной Ирландией, а затем старались контролировать игру. Мы должны понимать, что мы не команда, которая может просто контролировать такую игру. Мы всегда должны исходить из концепции атаки, а не защиты.
Тогда был хороший первый тайм, во втором мы пытались контролировать мяч, но я бы не стал говорить, что это был плохой тайм. Просто у нас не получилось так хорошо, как в предыдущих играх», – цитирует Манчини Football Italia.
Напомним, что сборная Италии сыграет с командой Болгарии 28 марта в 21:45 мск.
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