Быстров: второй тайм был отличный, Словении с её звёздами ничего не дали создать

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал победу национальной команды в матче отборочного цикла ЧМ-2022 со сборной Словении (2:1).



«Мы увидели совсем другой футбол, ребята бились и боролись, с первой до последней минуты всё концентрированно, без шансов для Словении. Черчесов насытил центр поля и оборону. Второй тайм тоже был отличный, Словении с её звёздами ничего не дали создать», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России переиграла сборную Словении. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1. На 26-й минуте Артём Дзюба открыл счёт. Навес Александра Головина с левого фланга был заблокирован, но мяч удачно взмыл в воздух, прилетев на голову Дзюбы. Артём сделал скидку на Далера Кузяева, тот, стоя спиной к воротам, уже низом покатил мяч обратно на Дзюбу, и тот технично пробил в левый нижний угол ворот, под штангу.



На 35-й минуте Головин рядом с линией штрафной получил мяч от Кузяева и пробил, попав в перекладину после небольшого рикошета. На подборе в центре штрафной оказался Дзюба, который обработал мяч, пробросил его себе на ход, уйдя от Михи Мевли, и снова пробил в левый нижний угол. Спустя минуту полузащитник сборной Словении Йосип Иличич забил гол. На 36-й минуте Иличич получил мяч от Михи Зайца и здорово пробил с дальней дистанции, уложив мяч в правый нижний угол ворот.